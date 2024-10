A Bova Marina corso rivolto agli operatori sanitari e socio-educativi

Sabato 7 e domenica 8 Luglio si terrà a Bova Marina il Corso Multidisciplinare Nati per Leggere rivolto ai volontari e agli operatori sanitari, culturali e socio-educativi che si occupano della cura dell’infanzia e del sostegno alle famiglie. Il Corso, che si svolgerà presso i locali dell’Oratorio Salesiano dalle ore 9:00 alle 18:00, è stato organizzato nell’ambito delle azioni del Progetto Locale NpL “Meletàme ismia” e avrà una durata di 16 ore.

Il corso misto NpL è destinato a: operatori (pediatri, altri operatori sanitari, bibliotecari, educatori, insegnanti, operatori sociosanitari delle cure primarie, operatori delle associazioni culturali e di sostegno alla genitorialità) e volontari NpL (tutti coloro che intendono impegnarsi a diffondere il Programma a livello territoriale).

Operatori e volontari agiscono in vari contesti frequentati dai bambini e dai loro genitori: sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, punti lettura, biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia ecc. Sulla base della programmazione del progetto locale gli operatori sono anche presenti negli spazi urbani della città e in occasione di eventi in cui è possibile diffondere e promuovere il Programma Nati per Leggere.

Parteciperanno, in qualità di formatori, Isodiana Crupi (pediatra di famiglia e Referente ACP del Coordinamento nazionale NpL per la Regione Sicilia), Antonella Provenzano (Referente del CSB per la Regione Sicilia) e Alessandra Sila (Educatrice del Centro per l Salute del Bambino, segreteria nazionale di “Nati per Leggere”).

Nel corso si alterneranno momenti frontali e laboratori, che hanno i seguenti obiettivi generali:

Al termine del percorso formativo gli operatori avranno acquisito conoscenze teoriche, attitudini e abilità pratiche nel campo della promozione della lettura nei primi anni di vita. Priorità sarà data allo sviluppo di abilità di comunicazione (con i genitori e tra operatori) e a quelle organizzative (rete degli operatori, formazione di gruppi volontari ecc.).

Il percorso formativo offrirà la possibilità di prendere visione della produzione editoriale più recente di qualità per la fascia 0-6 anni.

Al termine del percorso formativo gli operatori avranno acquisito elementi concettuali e familiarizzato con pratiche formative utili a promuovere la coesione e la condivisione delle finalità del corso e l’affiatamento personale tra i partecipanti che saranno coinvolti nella promozione della lettura a livello territoriale.

Al termine delle due giornate verrà rilasciato attestato di partecipazione. Il costo del corso è di 60 euro.