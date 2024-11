Bova Marina è al sesto posto delle spiagge libere più belle di Italia

Come ogni anno, il motore di ricerca viaggi Dailybest ha stilato la classifica delle 10 spiagge italiane libere e più belle di Italia, tenendo in considerazione anche i commenti dei propri visitatori.

L’Italia, col suo snodarsi romantico di calette e baie paradisiache che punteggiano tutto lo “Stivale”, è un posto privilegiato per godersi la bella stagione tra colori vividi, acque intense e profumi pungenti della macchia mediterranea.

Che si preferiscano spiagge affollate o angoli più segreti e selvaggi, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta poiché sono davvero molte le località balneari italiane che meritano una visita. Tra dolci spiagge di sabbia finissima e coreografiche insenature rocciose a picco sul mare, la varietà paesaggistica di Bova Marina è tale che rimanere delusi è praticamente impossibile.. tra i criteri per individuare queste tipologie di spiagge ci sono molte variabili: la pulizia del mare, la qualità della sabbia e anche il prezzo degli stabilimenti.

Bova Marina è la sesta delle dieci località sparse per tutta la costa, in cui sognare che la fine delle ferie non arrivi mai. “Questa dopo la bandiera blu e le tre vele è un’altra bella soddisfazione per il nostro mare dice il sindaco Vincenzo Crupi.

Certamente conclude il primo cittadino il luogo più spettacolare è Capo San Giovanni, grazie alle sue celebri scogliere che formano, nella punta estrema piscine naturali di acqua cristallina”.