Bova Marina, il bilancio dell’amministrazione dei primi 4 mesi di vita

L’Amministrazione Comunale di Bova Marina ha tagliato il nastro dei primi quattro mesi di vita, caratterizzati da una intensissima attività amministrativa e progettuale quanto mai necessaria al fine di superare l’era commissariale e porre in essere nuove strategie di crescita e di sviluppo della cittadina che si erano fortemente arrestate.

La stessa, in un incontro pubblico, ha illustrato le attività poste in essere. Ad iniziare dal Presidente del Consiglio, Bruno S. Autelitano, che ha illustrato l’andamento positivo ed operoso dell’attività consiliare improntata alla massima correttezza dei rapporti istituzionali.

L’Assessore al Bilancio e Vicesindaco Giuseppe Autelitano ha rappresentato la situazione economica in cui versa l’ente «la Commissione Straordinaria – ha detto – ha fatto credere di aver lasciato al comune un avanzo di € 2.776.074,60. Dato falsato poiché il 96% deve restare necessariamente impegnato a garanzia dei creditori ed il restante 4% per la copertura dei debiti fuori bilancio ereditati».

Tra le misure finanziarie per i cittadini va ricordata l’approvazione della definizione agevolata, misura importante ed attesa. Con riguardo ai lavori pubblici, ambiente e manutenzione, l’Amministrazione ha operato primariamente sul reperimento di finanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’efficientamento di Polo Sportivo e piscina, per l’efficientamento energetico della Scuola Secondaria di I grado.

«Sono passati più di dieci anni – ha affermato l’assessore al ramo Elvira Tuscano – dalla distruzione del lungomare. Abbiamo recuperato 800mila euro di finanziamenti in fase di revoca e procediamo a passo spedito con la progettazione. Nelle prossime settimane ripartiranno, dopo anni, i lavori delle barriere soffolte».

Cimitero, Piano Spiagge, riqualificazione delle strade, Bocciodromo, Depuratore, Tribuna dello Stadio Comunale sono «tutti interventi che si stanno attenzionando – ha assicurato l’Assessore, carte alla mano – uniti a nuovi progetti inclusi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo, in cui sono previsti sei macrointerventi».

Particolare attenzione è rivolta al mondo dello sport e del tempo libero, ha affermato il delegato al settore Filippo Vadalà assicurando che «le associazioni sportive hanno finalmente un punto di riferimento istituzionale al quale rivolgersi, come dimostra la collaborazione che c’è stata e che ha reso possibile lo svolgimento degli eventi di questa estate».