A Bova Marina la festa dello sport per bambini

Domenica 3 luglio, nella piazza municipio di Bova Marina, organizzata dalla PGS comitato Regionale Calabria,dall’amministrazione Comunale, dall’Oratorio Salesiano di Bova Marina,dalla Consulta Giovanile cittadina e dall’Unicef comitato provinciale di Reggio Calabria vi sarà la PGS FEST (festa dello sport per bambini dai 5 anni in su).

Tante le iniziative in programma:dalle 17.30 alle 20.00 torneo di mini street football 3vs3, street volley 3vs3, tiri di precisione,basket ,giochi a premi, gonfiabili, zucchero filato e truccabimbi. A seguire presentato da Benvenuto Marra il Gran Gala di danza, con la premiazione delle squadre vincitrici dei campionati regionali e uno spettacolo di magia per tutti i bimbi.

“L’amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Vincenzo Crupi- ci tiene ad investire sullo sport poiché crediamo che l’attività sportiva sia alla base della crescita di una comunità sia come occasione di aggregazione sociale ed educativa che come prevenzione ed elemento che può contribuire a migliorare la nostra salute.

Per questo manifestazioni come la Festa dello Sport del bambino rispecchiano a pieno i valori che intendiamo trasmettere in questo ambito”.