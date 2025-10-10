Bovalino, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 50enne

L'attività investigativa ha permesso di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo

Lo scorso 1° ottobre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 50enne di nazionalità marocchina, accusato di reiterati maltrattamenti nei confronti dei propri familiari.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e svolta dai poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Bovalino, ha permesso di ricostruire un quadro di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, con gravi ripercussioni sui familiari coinvolti.

L’arrestato, regolare sul territorio nazionale, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Locri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato: “Tutelare le vittime è una priorità assoluta”

La Polizia di Stato ribadisce il proprio impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica, sottolineando l’importanza della collaborazione da parte di chi si trova in situazioni di pericolo.