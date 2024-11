Bracciale Tech Tap Tap: La nuova frontiera del linguaggio in codice

di Maria Carmela Di Marte – È la nuova chicca tecnologica il progetto che attualmente sta raccogliendo fondi sulla piattaforma Kickstarter. Si tratta del bracciale che lancia messaggi senza bisogno di un display e che permette di comunicare, con un tocco appunto e da qui il nome Tap Tap, con un altro bracciale che vibrerà alla ricezione del messaggio.Questo strumento sostituisce il precedente metodo comunicativo esistente prima del tanto amato whatsapp, ovvero il semplice squillo del cellulare. Questo bracciale funziona con un applicazione da installare sul proprio smartphone che si collegherà al bracciale attraverso bluetooth e accelerometro ed include inoltre la possibilità di personalizzare il dispositivo grazie al modulo trasmittente che può essere staccato dal bracciale e inserito in un altro.Un modo come un altro per comunicare in piena libertà.