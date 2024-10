Bravo Massimo, hai fatto un capolavoro. Reggina fortissima

Una campagna acquisti pazzesca, inimmaginabile. Una squadra rinnovata per sei undicesimi nella sua intelaiatura di base che comodamente potrebbe disputare anche un campionato di serie B. Un gran lavoro quello svolto da Taibi perchè, a prescindere dalla disponibilità economica, non sempre i calciatori accettano determinati trasferimenti soprattutto a gennaio. Bravo Massimo.

Oggi a disposizione di mister Cevoli c’è il classico squadrone e con l’ultimo arrivato Gasparetto, anche il reparto arretrato può definirsi più che completo. Con alternative in panchina di livello, per una rosa a questo punto probabilmente se non la migliore, una delle più importanti dei tre gironi. La parola adesso passa al campo, che in qualche modo delle risposte le ha già date in termini di prestazioni e risultati. Un altro banco di prova serio è alle porte, il derby con il Catanzaro, tenuto conto di un gruppo comunque ancora da assemblare e di una condizione generale dei nuovi non ottimale, rappresenta comunque un test che potrà dire tante cose sul futuro della Reggina in questo campionato.

Il resto lo faranno i tifosi sugli spalti. Di questo match se ne parla da giorni come ai bei tempi, la spinta del Granillo può tornare ad essere un fattore. Proprio quello che sperava il presidente Gallo.