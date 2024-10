Reggina, ancora abbonamenti, il dato aggiornato

Effetto Gallo, effetto derby. Se ne parla ovunque in città, la febbre del tifo è crescente ed è già partita la richiesta di biglietti per una prevendita che con ogni probabilità partirà venerdi.

Nel frattempo c’è chi invece sceglie un’altra strada che è quella della sottoscrizione dell’abbonamento. Continuano ad arrivare tifosi al Granillo per assicurarsi la tessera che consentirà di poter assistere alle gare interne della Reggina fino al termine della stagione.

Gli aggiornamenti sono continui ed in questo momento sono 1200 circa i nuovi abbonati, dato non ufficiale, tanto per intenderci quelli arrivati nel momento in cui si è insediata la nuova società.

1200 che si aggiungono ai 1500 già sottoscritti la scorsa estate, ricordando che il termine ultimo è fissato per la giornata di domani e senza più possibilità di riapertura.

Si attendono grandi numeri anche ai botteghini e soprattutto grandi file.