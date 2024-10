Brazilian Jiu Jitsu – L’atleta reggina Gabriella Ripepi si qualifica alle finali dei Campionati Italiani

Una vita dedicata allo sport e a rincorrere un sogno. É la storia della giovane reggina Gabriella Ripepi.

Un curriculum sportivo di tutto rispetto, che più volte l’ha vista sfiorare il tetto del mondo ed ora la vede quasi in cima ai campionati italiani. Gabriella ha vinto infatti, lo scorso weekend, la competizione che le è valsa la partecipazione alla finale dei Campionati dell’Unione Italiana Jiu – Jitsu.

La gara, penultima della stagione agonistica, si è tenuta nella bellissima città di Napoli. 430 iscritti ed una vincitrice reggina. Gabriella nelle gare di Napoli ha partecipato a due eventi sportivi, Gi e No Gi, rispettivamente lotta con e senza kimono.

Dopo 7 anni di assenza in cui Gabriella ha fatto il pieno di esperienze sportive, la nostra giovane atleta è tornata nella sua città natale, Reggio Calabria, per insegnare quello sport che nella nostra città mancava e per trasmettere ad altri quella stessa tenacia che lei porta con se ad ogni gara come nella vita.

“Si trattava della mia prima gara ‘senza kimono’ e raggiungere questo risultato mi rende molto felice”.

L’obiettivo di Gabriella è da sempre quello di trasmettere la passione per il suo sport preferito anche ad altri, per questo, qualche mese, fa ha dato vita ad una palestra in cui i reggini possano dedicarsi alle classiche attività di fitness come ad allenamenti mirati di Brazilian Jiu-Jitsu.

Non solo sport nel suo cuore, ma anche l’amore per il Sud, quel Sud che vorrebbe veder crescere a livello agonistico. La vittoria conseguita a Napoli per Gabriella Ripepi non è infatti solamente una vittoria personale ma un modo per invogliare i giovani a coltivare le loro passioni sportive e i loro sogni.

“Lo scorso weekend ho partecipato anche ad un corso di arbitraggio perché spero di poter organizzare degli incontri anche nella nostra città e nella nostra regione” confessa ai microfoni di CityNow la giovane atleta che adesso attende con ansia le finali dei Campionati Italiani.

“Quella di Napoli è stata un’esperienza che ha arricchito il mio bagaglio sportivo, ma la vera lotta comincia ora. Il prossimo appuntamento sarà quello di giugno a Firenze per lo scontro decisivo”.

Vincere gli assoluti di Donne Adulti Cinture Blu medio 69,30 kg senza kimono e Donne Adulti Cinture Blu medio massimo 71,50 kg non è ancora abbastanza per Gabriella che sogna in grande e lo fa non solo per se stessa, ma per la sua città e per i suoi allievi.

“Spero presto di poter portare anche gli allievi della MYB GYM ad una gara agonistica per far conoscere loro questo mondo. Il mio sogno è quello di far crescere questo movimento agonistico a Reggio e in Calabria”.

Adesso non rimane che concentrarsi sulla preparazione per Firenze. Facciamo tutti il tifo per te Gabriella!