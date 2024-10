Brescia-Cosenza, il Giudice Sportivo non ha ancora deciso. Le ipotesi

C’era molta attesa per capire quali potessero essere le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quel burrascoso finale di partita tra il Brescia ed il Cosenza con il match sospeso dal direttore di gara per lancio di fumogeni in campo e l’invasione di qualche tifoso di casa. Ed invece nel pomeriggio di oggi sono arrivati solamente i verdetti riguardo le due squadre che si andranno ad incontrare per la finalissima valevole per la promozione in serie A con le squalifiche per Bari e Cagliari di Ricci e Dossena. Il Giudice Sportivo si è preso qualche giorno di tempo in più per decidere. Tra le ipotesi lo 0-3 a tavolino (incontro finito 1-1) ed una lunga squalifica per lo stadio Rigamonti di Brescia.

