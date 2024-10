Brescia: l’incredibile vicenda Inzaghi-Lopez, ricostruita da Gianluca Di Marzio

Un vero e proprio caos, con la società che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa per provare a fare chiarezza sulla vicenda

Continua a regalare colpi di scena la vicenda relativa al futuro della panchina del Brescia. Dopo la sorprendente decisione del presidente Cellino di esonerare Pippo Inzaghi (‘Esonero Inzaghi? In questo momento meno si dice e meglio è, ma diciamo che la distanza tra le nostre vedute era incolmabile’) l’ultima dichiarazione del massimo dirigente), terzo in classifica a -2 dalla vetta in Serie B e richiamare Diego Lopez ancora sotto contratto con il club, adesso gli scenari potrebbero nuovamente cambiare.

Questo perché, secondo la nostra ricostruzione, nel contratto di Inzaghi con il Brescia è presente una clausola che impediva l’esonero nel caso in cui se la squadra si trovasse dal primo all’ottavo posto in classifica, ovvero in zona playoff. Con il Brescia al momento terzo, i legali di Inzaghi si sono subito messi al lavoro già da ieri per invalidare il provvedimento deciso da Cellino. Le parti in causa dunque sono in attesa dei pareri definitivi da parte degli organi competenti per sancire l’impossibilità di adottare il provvedimento relativo all’esonero e quindi ottenere l’immediato reintegro di Inzaghi.

Brescia che, nel frattempo, ha bloccato il tesseramento di Diego Lopez (al di là dei suoi possibili dubbi sull’accettare l’incarico, vista la situazione attuale), che appunto per queste questioni burocratiche, la clausola presente nel contratto di Inzaghi, non può formalizzato. Un vero e proprio caos, con la società che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa per provare a fare chiarezza sulla vicenda.

fonte: gianlucadimarzio.com