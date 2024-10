Brescia-Reggina: altra invasione amaranto. Tutto in una notte… Il dato

La squadra di Inzaghi anche in questa occasione avranno il grande sostegno dei tifosi

E’ successo tutto in una notte. Nella tarda serata di ieri avevamo scritto dei 470 biglietti venduti nel settore ospiti, a dimostrazione di un entusiasmo che neppure Var e arbitri hanno smorzato dopo l’incredibile pareggio con il Benevento. La Reggina di Pippo Inzaghi avrà anche in occasione della trasferta bresciana un grandissimo sostegno e nella notte sono stati venduti quasi tutti i biglietti nel settore ospiti, ben 1014 dei 1077 a disposizione. E’ facile immaginare che nel giro di qualche ora sarà sold out e pare sia stata chiesta l’apertura del settore adiacente. Vedremo.