Bridal Sunset 2020: Sposa In Group abbraccia le sue future spose

30 anni di attività dedicati a lei: la sposa. Il giorno più importante della vostra vita rimarrà indelebile nel vostro cuore e nelle menti di amici e parenti grazie ad un importantissimo dettaglio: l’abito.

Tre diverse generazioni si sono susseguite all’interno della storica azienda reggina, Sposa In. Una vera e propria istituzione in città quando si parla di matrimonio, in tutte le sue forme. Che si tratti del classico e vaporoso bianco, del pizzo più pregiato o, ancora, di lunghe code, l’atelier è conosciuto in tutta la provincia (e ben oltre lo Stretto) per l’ampia scelta offerta in fatto di abiti da cerimonia.

“Le radici della nostra azienda risalgono al 1966, per poi sfociare nel 1990 con l’apertura dell’atelier Sposa In. Una crescita professionale costante di cui l’unica protagonista è sempre lei: la Sposa. Colei che, con i suoi consensi, ci ha permesso oggi di essere un riferimento per la Calabria e la Sicilia”.

Quante di voi hanno acquistato proprio lì il loro abito? E quante ancora hanno intenzione di dar vita ai loro sogni nel prossimo futuro?

Sposa In si occupa ovviamente anche di accompagnarvi durante le cerimonie di amici e parenti, ma la protagonista è la donna nel suo giorno più bello. Anni di studi hanno portato i componenti dell’atelier a perfezionare, di anno in anno, la loro proposta e per le future spose è in arrivo una grande sorpresa.

BRIDAL SUNSET

All’imbrunire di domenica 8 settembre i bellissimi abiti firmati Sposa In sfileranno sulla passerella dell’Arena dello Stretto pronti a lasciare a bocca aperte le spose che hanno scelto Sposa In Group. Ricordiamo infatti che l’atelier reggino conta al suo fianco la presenza di diversi store:

Sposa In;

Maison El;

Ego Couture.

Personaggi dello spettacolo e dell’alta moda stanno per arrivare a Reggio Calabria, per assistere, a partire dalle 19:30, al Bridal Sunset: un elegante evento in una location d’eccezione che ben simboleggia la città da cui l’atelier trae la sua forza. Scegliere un punto di incontro tra la Calabria e la vicina Sicilia non è di certo un caso. L’atelier reggino invita infatti a partecipare anche le spose che attraversano lo Stretto alla ricerca dell’abito dei loro sogni.

L’esclusivo evento è già sold out nonostante i 600 posti a sedere riservati alle affezionate avventrici dell’atelier.

“Il matrimonio per noi è molto più che una ‘semplice’ istituzione. Matrimonio è amore, lo stesso che guida il mondo e che rappresenta al meglio i valori della nostra terra”.

Pronte a vivere un sogno ad occhi aperti? La macchina organizzativa del Bridal Sunset è già a lavoro per garantire uno spettacolo senza eguali.

