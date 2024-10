Bridal Sunset, a Reggio Calabria un grande evento dedicato agli abiti da sposa

Presenti personaggi dello spettacolo e dell’alta moda per l'evento esclusivo Bridal Sunset organizzato da Sposa In. Appuntamento all'Arena dello Stretto, scopri di più

Tutto pronto per ‘Bridal Sunset’ il grande evento organizzato da Sposa In e dedicato al mondo degli abiti da sposa. Appuntamento per domenica 8 settembre, a partire dalle 19.30, presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Presenti personaggi dello spettacolo e dell’alta moda per un evento esclusivo che vede nella sposa l’indiscussa protagonista. Bridal Sunset ospiterà spose provenienti da Sicilia, Toscana, Roma e da tutta la Calabria per un evento già sold out, segno dell’importanza e dell’attesa che lo ha accompagnato.

Durante la sfilata sarà possibile osservare i migliori brand e stilisti legati al mondo degli abiti da sposa: Luisa Sposa, Amelia Casablanca, Rosa Clara, Ronald Joice, Madeline Gardner New York, Muse by Berta, Mischalis Ad aprire la passerella sposa sarà la splendida Giulia Salemi, ospite della serata.

Condurrà la serata Marco Renzi, direttore artistico e volto di ‘Mi Sposo Tv‘ unico canale tematico del matrimonio in Italia e la calabrese Erica Cunsolo che torna su Canale 5 nella nuova stagione di ‘Striscia la notizia‘ in veste di inviata. Walter Russo sarà il dj dell’evento, coreografie di Antonella Papaleo mentre Flavio Iacones cura l’ufficio stampa.

Bridal Sunset si avvale dell’esperienza e dalla riconosciuta qualità maturata in 30 anni di attività dall’atelier reggino Sposa In.

Una vera e propria istituzione in città quando si parla di matrimonio, in tutte le sue forme. Che si tratti del classico e vaporoso bianco, del pizzo più pregiato o, ancora, di lunghe code, l’atelier è conosciuto in tutta la provincia (e ben oltre lo Stretto) per l’ampia scelta offerta in fatto di abiti da cerimonia.

Nuvole di tulle, trasparenze e ricami, spacchi e schiene scoperte, decorazioni di cristallo e pizzi francesi. Ogni abito firmato Sposa In è pensato affinché ogni sposa possa sentirsi una vera diva, delle vere e proprie sculture da indossare, disegnate per esaltare la silhouette combinando design e lusso ad una eleganza senza tempo.

Si ringrazia il comune di Reggio Calabria per aver inserito l’evento Bridal Sunset nel cartellone dell’Estate Reggina