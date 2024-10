Brogli Reggio, Saccomanno (Lega): “L’elezione di Falcomatà è la più illegale d’Italia”

Sono le parole di Giacomo Saccomanno, coordinare regionale della Lega in Calabria a proposito della sentenza del Tar sui brogli e della risposta del sindaco di Reggio Calabria.

“Ha, però, affermato -pagina 18- “… Pur essendo indubbia la gravità delle condotte ad oggi contestate agli indagati, non può condividersi, invero, il rilievo secondo cui la gravità dei brogli elettorali emersi in sede di indagini penali fosse tale da implicare necessariamente la decisione da parte del giudice amministrativo di far rinnovare le operazioni elettorali…”.

In sostanza, esistono i gravi brogli, per i quali sono state emesse anche misure cautelari, ma il ricorso è stato presentato fuori termine. Non si vuole entrare sulla situazione eccezionale della vicenda che avrebbe meritato maggiore attenzione, ma ci chiediamo e chiediamo alle competenti autorità: si può legittimare una amministrazione che ha commesso reati gravissimi e che ha utilizzato un sistema complesso per condizionare pesantemente la regolarità della competizione elettorale? Non dovrebbe esserci un provvedimento serio ed eccezionale per contrastare e sanzionare questo organismo del tutto illecito? Ma, indipendentemente da tali interrogativi, non può non assumersi che oggi l’amministrazione comunale non ha alcuna credibilità ed è incomprensibile come possa affermare il Sindaco che tutto è regolare”.