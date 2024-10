50esimo Bronzi, Reggio ancora in gran ritardo per i festeggiamenti. La politica ha fallito?

Tra le parole del 14 aprile che ricordiamo con più dispiacere, quelle di Versace: 'Se tra un mese e mezzo non siamo stati in grado di portare un risultato, allora è chiaro che la politica ha fallito'

È passato oltre un mese e mezzo dalla presentazione del logo del 50esimo dei Bronzi di Riace. Alla conferenza stampa del 14 aprile, a due passi dalle due magnifiche statue, all’interno di Palazzo Piacentini erano presenti, oltre al direttore Malacrino, anche le istituzioni principali della nostra città, nonché il sindaco di Riace Trifoli.

“Oggi è un giorno di festa”, dichiarava il direttore del MArRC durante la conferenza stampa. E ancora “Si concretizza un’idea sulla quale il Museo lavora da oltre un anno. Trasformare l’anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace in una straordinaria occasione per promuovere e valorizzare il ricchissimo patrimonio calabrese”.

Con oltre tre mesi di ritardo, in quell’occasione si presentava non solo il logo del 50esimo dei Bronzi di Riace, caduto ahinoi già nel dimenticatoio, ma anche il calendario degli eventi territoriali.

50° Bronzi, da Roma nessun cenno

“Questa è una prima conferenza stampa a cui ne seguirà a breve una seconda a Roma. Vogliamo rendere visibile non solo il logo che accompagnerà l’anniversario ma tutti gli appuntamenti che seguiranno durante l’anno nonché tutte le attività collaterali”.

Queste invece le parole del vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi.

Dispiace far notare che ad oggi però, nessuna conferenza stampa è stata ancora convocata a Roma. Anzi, secondo quanto raccolto, dal Ministero della Cultura, la volontà sarebbe quella di posticipare a dopo le elezioni comunali del 12 giugno, la conferenza che avrà sicuramente un impatto mediatico a livello nazionale maggiore di quella del 14 aprile al MArRC.

Probabile che la conferenza nella capitale slitti ad inizio luglio. Se così fosse, si perderebbe, mandandolo in fumo, ancora un altro mese del 2022, anno in cui si sarebbero dovuti celebrare i Bronzi di Riace.

La politica ha fallito?

Tra gli interventi dell’incontro a Palazzo Piacentini del 14 aprile che ricordiamo con più dispiacere c’è quello del sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace che, anziché scusarsi per il ritardo nella celebrazione dei Bronzi, ha pensato bene di prendersela con la stampa.

“Speriamo che con questa giornata ci si metta definitivamente in pace e si pensi a lavorare all’anno dei Bronzi. Se proviamo tutti, e mi riferisco alla stampa, a remare tutti dalla parte…Sulle iniziative potete stare tranquilli. Sono arrivate oltre 500 proposte per un valore di oltre un milione e mezzo di euro. Ci saranno tante iniziative da qui alle prossime settimane – dichiarava Versace – Abbiamo un dossier di oltre 40 pagine. A noi non piacciono le polemiche. Se tra un mese e mezzo noi non siamo stati in grado di portare un risultato in più sul nostro territorio, allora è chiaro che la politica ha fallito”.

Anche in questo caso, non possiamo che evidenziare come ad oggi, 1 giugno 2022, di quelle tante iniziative non se ne intravede nemmeno l’ombra. Ci chiediamo allora, ad oggi, trascorso quel mese e mezzo di cui parlava Versace se la politica abbia davvero fallito o no.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nessun evento, meritevole di nota, è stato ancora organizzato in città. Nessuna iniziativa che coinvolga gli operatori commerciali. Nessun grande appuntamento ha smosso gli animi dei reggini.

Camminando per le strade della nostra città, non c’è un richiamo, che sia uno, ai Bronzi di Riace.

Le dure parole di Versace contro i giornalisti ci avevano fatto ben sperare.

Peccato, perché avevamo davvero avuto l’impressione che la politica, in quell’occasione facesse sul serio. E invece…