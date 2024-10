Bronzi di Riace: anche Sgarbi al Museo di Reggio Calabria

Oltre trenta tra ricercatori e studiosi si troveranno al MArRC per il convegno internazionale "50 anni di studi e ricerche"

Iniziano oggi i tre giorni di presentazioni, approfondimenti, nuovi rilevamenti e proposte intorno ai due guerrieri dei quali da luglio 2022 si celebra l’anno del ritrovamento. I Bronzi di Riace, simbolo della città dello Stretto, saranno dunque al centro dell’attenzione di oltre trenta tra ricercatori e studiosi che dal 16 agosto del 1972 ad oggi si sono occupati dei Bronzi di Riace.

Dal 10 al 12 novembre sulla terrazza del MArRC avrà luogo il convegno internazionale “I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e ricerche” al quale prenderà parte anche Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi a Reggio Calabria per i Bronzi di Riace

Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi – hanno fatto sapere dal suo ufficio stampa – questa mattina alle 10,00, in rappresentanza del Governo, sarà al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria per partecipare al convegno internazionale sul tema “I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e ricerche”, promosso dal Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura nell’ambito delle celebrazioni del 50° Anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace.