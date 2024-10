Bronzi50, Versace a Roma: ‘Oggi vince la Calabria’

Il primo cittadino, alla Capitale, in rappresentanza dei 97 Comuni che compongono la Metro City di Reggio Calabria, ha aggiunto:

“Non ci sono infrastrutture che tengano. La Calabria deve puntare innanzitutto sulla cultura. Dobbiamo cambiare il modo di pensare i nostri territori.

Sento il dovere – ha aggiunto Versace – di ringraziare il Presidente Occhiuto per aver voluto qui la presenza di tutte le istituzioni. È bello, oggi, presentarci come Calabria. È bello che dal nostro territorio parta un messaggio di speranza per i tanti amministratori oggi rappresentati da alcuni sindaci che ci hanno raggiunto, uno su tutti quello di Riace che ringrazio per il lavoro che sta facendo.

Non è semplice per noi amministratori provare a recuperare quello che è un gap di 50 anni, in cui non si è saputo valorizzare l’importante tesoro che noi abbiamo alle nostre latitudini.

Prima il sindaco Brunetti parlava di ostinazione, sì, è vero, noi calabresi, siamo molto testardi. Proveremo ad esserlo ancora di più in questa fase molto importante per il nostro territorio, in un momento in cui la Calabria può ripartire in maniera importante”.