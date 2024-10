Bronzi50, Brunetti invita il Governo a Reggio: ‘Venite a scoprire le nostre mille bellezze’

Dopo una lunga attesa si parla, finalmente e sul serio, di loro: i Bronzi di Riace. I due guerrieri simbolo di Reggio Calabria, oggi, saranno i protagonisti indiscussi. I riflettori sono tutti puntati su di loro e le anticipazioni fanno, davvero, ben sperare. Che questa sia la volta buona per mostrare al mondo la loro bellezza e la loro storia, unica?

Le risposte arriveranno al termine della conferenza organizzata dalla Regione Calabria che vede la partecipazione di numerose figure istituzionali tra cui il Vice Princi ed il Presidente Occhiuto, insieme al Presidente del Consiglio Mancuso, per poi proseguire con i Ministri Franceschini e Carfagna.

La conferenza romana per “Bronzi50 1972-2022”

Alla conferenza alla Camera dei Deputati per l’evento di presentazione delle celebrazioni relative a “BRONZI50 1972-2022” i primi a parlare sono i sindaci f.f. del Comune e della Città Metropolitana di Reggio. Una presenza niente affatto scontata quella di Paolo Brunetti e Carmelo Versace che, solamente pochi giorni fa, hanno illustrato i motivi che avevano condotto i due primi cittadini a disertare l’appuntamento romano.

La loro presenza nella Capitale potrebbe apparire come un ramoscello di ulivo con l’ente regionale, ma solo il tempo potrà dire chi accuserà il colpo del tanto discusso “sgarbo istituzionale”.

Brunetti e l’invito al Governo: ‘Venite a Reggio Calabria’

“Sono felice di essere qui oggi. E come fatto anche qualche mese fa – ha detto il sindaco del Comune di Reggio Calabria – rinnovo l’invito a lei Ministro Franceschini ed a tutto il Governo, per venire a visitare la nostra città. Sarebbe un bel segnale, per la comunità reggina, vedere il Governo che si muove per i Bronzi. I cittadini devono percepire la vicinanza delle istituzioni.

Diceva bene il presidente Occhiuto – ha aggiunto il sindaco f.f. – paralva di una regione complessa. In Calabria ci sono una miriade di problemi, ma anche di bellezze.

Reggio Calabria è la città più bella del mondo per me, e non ha nulla di meno o da invidiare alle altre stupende città italiane”.

Brunetti ha poi proseguito:

“Noi ci siamo Presidente. Siamo presenti in un percorso che ci porterà a riscoprire la nostra Regione.

Per troppo tempo abbiamo avuto paura di farci scoprire dal mondo, quasi rinchiusi nella nostra testa dura, noi calabresi siamo testardi, a volte rischiamo di passare per presuntuosi. In questo caso l’ostinazione è un buon veicolo per promuovere la Calabria.

Basta ragionare per compartimenti, io credo che se la Calabria riuscisse ad essere al passo con le altre regioni automaticamente sarebbe un bene per tutto il Paese.

Mi piace vantare la mia terra – ha ribadito Brunetti – Reggio è una di quelle città in cui vai a sciare in Aspromonte e vedi lo Stretto di Messina. Non ci sono solo Bronzi, questo deve essere il volano per scoprire le altre mille (e forse sono poche) cose della Calabria, da noi ci sono itinerari culinari, culturarli, turistici.

Scopriteci e venite da noi”.