Bronzi50, pace fatta (e locandina aggiornata): Brunetti e Versace saranno a Roma

Se sarà una pace momentanea o una tregua, lo si capirà con il tempo. Ma oggi poco importa. Domani, alla conferenza stampa a Roma per la presentazione degli eventi per il 50esimo anniversario dei Bronzi di Riace, Reggio Calabria sarà rappresentata dai due sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

Secondo quanto raccolto da CityNow, i due sindaci f.f. hanno comunicato ufficialmente la loro presenza alla conferenza romana. Raccolto quindi l'invito del presidente della Regione Roberto Occhiuto, almeno per 24 ore le polemiche non troveranno spazio.

Al netto di quanto accaduto nelle ultime settimane, e di rapporti tutt'altro che idilliaci tra i due enti e che dovranno trovare una soluzione, si tratta del miglior epilogo possibile. Come già scritto su queste pagine, sarebbe stata una figuraccia irrimediabile per tutta la città non vedere i due rappresentanti di Comune e Città Metropolitana assenti dalla conferenza stampa romana.

La speranza adesso è che da dopodomani, si torni a lavorare in sintonia non soltanto per i Bronzi di Riace, ma anche su tutte le altre tematiche di notevole importanza, a partire dall'aeroporto di Reggio Calabria e la gestione dei rifiuti.