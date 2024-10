Bronzi50, Brunetti e Versace dicono ‘Ni’. “Valuteremo se andare a Roma. Regione ha sbagliato”

Una linea evidente sembra separare le parole di Carmelo Versace e Paolo Brunetti, rispetto a quello che i due sindaci f.f. vogliono realmente rappresentare. ‘Nessuna voglia di fare polemiche, nessuna voglia di battibeccare con la Regione’, sottolineano i due nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi legati a Bronzi50, la sensazione che emerge però dalle impressioni di Versace e Brunetti è diversa.

Rispetto ai due temi del giorno, assieme alla presentazione degli eventi organizzati dalla Città Metropolitana, ci si aspettava una risposta netta ed inequivocabile. Un solco che potesse dividere la voglia di chiudere le polemiche e accettare l’invito di Occhiuto di partecipare alla conferenza romana, rispetto alla volontà di proseguire lo scontro alzando una barricata anche rispetto alle parole del presidente della Regione.

Invece, alla domanda se Brunetti e Versace saranno presenti o meno giovedi a Roma, e se sarà rifiutato o meno il contributo di quasi 200 mila euro (90 per il Comune e 90 per la MetroCity) arrivano dai diretti interessati risposte tiepide, interlocutorie. Poco chiare.

“Nelle prossime ore valuteremo se andare a Roma. Se la nostra presenza è gradita per raccontare nostre idee e progetti andremo, per fare passerelle no. Chiedere scusa per la figura che fa la città di Reggio Calabria? Io lo faccio sempre, bisogna sempre farlo e non è mai abbastanza. Dopo le parole di Occhiuto non credo però che ci sia necessità di chiedere scusa.

Sul finanziamento previsto dalla Regione, il nostro programma è stato presentato da tempo, non ci spostano 100 mila euro. Stare nel tavolo di coordinamento regionale prevedeva queste risorse a patto di rispettare alcuni accordi. Non possiamo pretendere adesso di averli se non siamo seduti a quel tavolo. ci saranno un terzo e quarto programma, non abbiamo finito e ci saranno anche risorse esterne.

Ci tengo ad evidenziare che non si tratta di un contributo ma di servizi. Se la Regione Calabria vuole sostenere nostre iniziative, può spostare voce di capitolo da servizi a contributo, come fatto per i comuni di Riace e Reggio Calabria”, le parole di Versace.