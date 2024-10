Elezioni Politiche, Brugnaro (Coraggio Italia) a Reggio Calabria

Tour elettorale con tappa in riva allo Stretto per il presidente di Coraggio Italia

Prosegue il tour elettorale al Sud di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia. Dopo le tappe di Catania e Taormina nella mattinata di domani, lunedi 12 settembre, Brugnaro sara’ a Torre Faro, pontile Marina di Nettuno dove, insieme al sindaco di Messina Federico Basile, assistera’ alle 10 alla partenza della staffetta “Facciamo correre i campioni” a supporto della ricerca oncologica pediatrica della Fondazione citta’ della Speranza di Padova.

Alla manifestazione partecipa la campionessa italiana assoluta nella 25 km, Silvia Ciccarella del Centro Sportivo Carabinieri. Brugnaro seguira’ la manifestazione sportiva fino all’arrivo in Calabria a Villa San Giovanni dove poi si spostera’ a Reggio Calabria presso il ristorante “Piro Piro” per un punto stampa alle 11.30. A seguire il presidente di Coraggio Italia partira’ alla volta della Puglia dove a Manfredonia, a palazzo dei Celestini alle ore 18, partecipera’ a un evento elettorale a sostegno dei candidati di Coraggio Italia nella lista “Noi Moderati” per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.