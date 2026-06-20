Reggina: il pensiero di Sergio Campolo su Lotito e la spaccatura tra tifosi

Una platea che ha riunito ex calciatori, tecnici e tanti allenatori del passato. Ma anche direttori sportivi, addetti ai lavori con l’ospite d’eccezione Giancarlo Camolese che ha relazionato in occasione della quinta edizione del premio “Stefano Viola” organizzato dall’AIAC di Reggio Calabria. Non poteva mancare Sergio Campolo, legato a Stefano da un rapporto di grandissima amicizia e affetto. Abbiamo approfittato della sua presenza per chiedere un parere sulla Reggina che verrà:

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“E’ sempre un momento di grande emozione quello che si vive ogniqualvolta ci si ritrova ricordare il grande Stefano Viola e sono felice che ogni anno ci sia sempre più gente che partecipa. La Reggina? Mi auguro si chiuda presto, siamo in ritardo con i tempi e certamente chi dovrà operare potrebbe avere qualche difficoltà. Sembrava fatta prima con Rizzetta, adesso mi auguro che si concluda a breve con Lotito, un presidente che certamente non ha bisogno di presentazioni. I suoi precedenti dicono che la scalata è fattibile, vedi Salernitana, ma chiunque venga a Reggio deve sapere che la Reggina è reduce da tre anni di serie D e siamo abbastanza stanchi. Non dico che bisognerà vincere il campionato all’iscrizione ma quasi”.

La spaccatura tra tifosi

“La splendida tifoseria reggina nei momenti importanti ci è sempre stata. La grande dimostrazione di questo attaccamento e di unione l’abbiamo avuta nel 1986, quando si rinasce grazie anche ad un’azionariato popolare. La spaccatura attuale non fa bene, i risultati li abbiamo raggiunti sempre con la compatezza. Queste divisioni non depongono bene neppure nei confronti di quella che sarà la nuova proprietà”.