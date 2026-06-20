Reggina-Lotito ci siamo. Fissato il giorno della chiusura

La lunga trattativa per la cessione della Reggina dovrebbe essere arrivata al passaggio decisivo. Dopo settimane di contatti, frenate e tensioni, il percorso che porta a Claudio Lotito sembra ormai vicino alla chiusura. Si arriva dopo il lungo ed estenuante tira e molla con Matt Rizzetta, poi sfociato nella rottura. Parallelamente, il patron Ballarino ha continuato a lavorare sull’altro tavolo, quello con Lotito. Una trattativa più rapida, anche se non priva di momenti delicati.

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Inizialmente si era parlato del fine settimana per l’annuncio ufficiale. Secondo indiscrezioni provenienti da Roma, invece, la data cerchiata in rosso sarebbe quella di martedì 23 giugno. Dalla capitale filtra anche un altro elemento: Lotito sarebbe particolarmente motivato rispetto a questa nuova avventura. La Reggina, secondo quanto raccolto, gli avrebbe restituito entusiasmo e voglia di incidere ancora nel mondo del calcio. Un sentimento diverso rispetto al clima che si respira oggi in casa Lazio, dove la contestazione nei suoi confronti è diventata sempre più dura.

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A Reggio Calabria, intanto, cresce l’attesa. La speranza è che martedì possa arrivare davvero il nero su bianco, mettendo fine a una fase lunga e logorante per ambiente e tifoseria. Subito dopo, l’attenzione si sposterà sull’organigramma. Per il ruolo di direttore generale circolano da tempo i nomi di Andrea Gianni e Gabriele Martino. Per la direzione sportiva, invece, restano sullo sfondo i profili di Laneri e Mazzei. Poi magari Lotito sorprende tutti e sceglie altro.

La nuova Reggina, se la trattativa andrà definitivamente in porto, da quel momento dovrà muoversi in fretta. Definito l’assetto societario, c’è da programmare la stagione e intervenire su un organico che necessita di essere quasi totalmente ridisegnato.