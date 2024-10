Brunetti risponde a muso duro a Minicuci: ‘Non si permetta di insultare il Prefetto’

È arrivata a stretto giro, e proprio durante la riunione odierna del Consiglio comunale di Reggio Calabria, la replica del sindaco f.f. Paolo Brunetti al consigliere Antonino Minicuci. L’esponente della minoranza, a margine di una conferenza del centrodestra, tenutasi questa mattina, aveva paragonato il Prefetto a Ponzio Pilato.

“Vergognoso – ha detto il primo cittadino – che si offenda il Prefetto proprio all’interno di palazzo San Giorgio, va rispettato, lo dicano ma in mezzo alla strada, non in questo palazzo. È una cosa non degna di una città come Reggio Calabria, non permetterò mai che vengano insultate le istituzioni. Mi fermo qui solo perché chi lo ha fatto, non è presente adesso in quest’aula”.