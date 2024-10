Reggio, il cordoglio del sindaco Brunetti per la scomparsa di Disma Marino

"Rimarrà sempre un esempio per quanti si accingono, oggi, ad intraprendere le vie dei partiti o dei sindacati"

Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, esprime il proprio cordoglio e quello del Comune di Reggio Calabria per la morte di Disma Marino, sindacalista Cgil recentemente scomparso. In una nota stampa, l’inquilino di Palazzo San Giorgio, racchiude «il dolore di quanti hanno avuto l’onore ed il piacere di poter condividere con Marino tante battaglie in favore del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, degli ultimi e degli oppressi della nostra società».