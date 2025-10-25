4 Hotel, chef Barbieri in Calabria: ‘Ho un debole per il Sud. Qui si mangia da Dio’

"La Calabria non è una sorpresa - ha detto il noto chef. Qui la pasta la sanno fare parecchio bene"

Questa volta Bruno Barbieri non si trova tra le vie di una città d’arte o davanti al mare. Il suo “Albergatoriii!” risuona tra pini, vento e silenzio. Siamo in Sila, cuore verde della Calabria, dove lo chef e conduttore di 4 Hotel ha scelto di ambientare una nuova puntata del format Sky dedicato all’ospitalità italiana.

Tra rifugi immersi nei boschi e hotel di montagna, Barbieri mette alla prova il senso dell’accoglienza silana, fatto di semplicità, calore e piccoli gesti che raccontano la vera anima del Sud. Dopo Tropea, la Calabria torna protagonista, ma con un volto diverso: quello dell’altopiano, della cucina di terra e dell’ospitalità autentica.

Sui social, il giudice di MasterChef ha già condiviso le prime impressioni. Nelle sue storie Instagram ha mostrato una cena a 1500 metri d’altezza: maiale nero, funghi, patate e caciocavallo. Prodotti che lo hanno conquistato, come ha raccontato ai suoi follower:

“Stasera è una bella storia. Si mangia bene. Qua in Calabria la pasta la sanno fare parecchio bene. Ma d’altra parte, quando hai della gran materia prima, non c’è bisogno di estremismi. La Calabria, comunque, non è una sorpresa. Lo sapevo che si mangiava da dio. È un territorio ancora poco conosciuto. La Sila? Pazzesca. Comunque ragazzi, io ve lo dico, ho un debole per il Sud, soprattutto per il Sud Italia”.

Con la Sila protagonista, 4 Hotel aggiunge un nuovo tassello al suo viaggio nell’ospitalità italiana, portando sullo schermo la Calabria più autentica: quella che accoglie con semplicità e conquista con gusto.