Una brutta Reggina si ferma al palo: pareggio senza reti con il Fondi

Aver proseguito la striscia positiva è la nota positiva. La Reggina al Granillo contro il Fondi non va oltre il pareggio senza reti, amaranto con poche idee e poca voglia di strappare l’intera posta in palio dalle mani dell’avversario.

CAMBIO IN DIFESA – Maurizi dà fiducia quasi completa alla squadra che ha pareggiato sul campo del Matera. Laezza perde i galloni da titolare in favore di Auriletto, nessun’altra modifica rispetto all’ultima uscita con Sparacello ad affiancare Bianchimano in attacco.

Sin dalle prime battute il ritmo non è elevato, le emozioni si contano sulle dita di una mano. Bianchimano rischia l’autorete (Cucchietti salva) poi prima dell’intervallo va vicino al gol. Servizio di Sparacello, il centravanti amaranto entra in area e con il mancino calcia in diagonale, palla sul palo, Sparacello di sponda non riesce a deviare in rete.

FERMI AL PALO – E’ il momento migliore della Reggina, di nuovo vicina al vantaggio prima dell’intervallo. Conclusione potente di Fortunato, Elezaj però risponde presente e devia in angolo. La ripresa si apre senza cambi, meno di un quarto d’ora e Maurizi fa debuttare Samb, richiamando Sparacello. Pochi minuti e il senegalese fa a un passo dal gol all’esordio, sulla punizione però è ancora un ottimo Elezaj a dire di no.

SOLO SBADIGLI – Castiglia è ancora lontano dalla migliore condizione, Maurizi opera una doppia sostituzione a centrocampo: fuori Fortunato assieme al capitano amaranto, dentro Giuffrida e Provenzano. Gli equilibri nell’ultimo tratto di gara si cristallizzano, proteste della Reggina per una trattenuta su Ferrani e poco altro.

Finisce senza reti, poca convinzione per una Reggina che perde l’occasione per allungare il divario sulla zona play-out, rimasto di soli tre punti. Nuova chance casalinga per gli amaranto nel prossimo turno, Virtus Francavilla ospite del Granillo. Dopo il mezzo passo falso odierno servirà raccogliere il bottino pieno.