Reggio, 'attenti al ponte di Sant'Anna': la fake news che ha messo in allerta i cittadini

“Non fate con la macchina, assolutamente, il Ponte di Sant’Anna e ditelo ai vostri cari. Il ponte è gravemente pericolante”.

Si tratta di audio che, nella giornata di oggi, ha scatenato il panico fra i cittadini di Reggio Calabria. Il contenuto condiviso nelle chat di amici e parenti e giunto all’attenzione delle testate giornalistiche, però, non trova alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale che, proprio oggi, ha annunciato il rifacimento del manto stradale in via Sant’Anna.

Nessuna comunicazione pervenuta, poi, sul sito istituzionale della città, dove quotidianamente vengono pubblicate delibere, ordinanze e comunicazioni che interessano i reggini. Già solo questo basterebbe per far intuire ai cittadini che, l’audio altro non è che una bufala.

A conferma di ciò, è giunto poi il riscontro da parte del Comune: