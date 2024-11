Bugie by Coccoli, presenta tre nuovi modelli di calze per autunno/inverno 2014-2015

di Daniela Bonanno Conti – Bugie by Coccoli, calzificio italiano con testimonial Melissa Satta presenta in anteprima assoluta la sua collezione di calze autunno/inverno 2014-2015. Si tratta di tre modelli diversi di calze che rendono unica la collezione, per giovani donne che come sempre, devono stupire con la loro freschezza ed eleganza. Tra i modelli: la calza della linea Miss Pois: si tratta di una calza corta in caldo cotone elasticizzato caratterizzata da una fantasia con piccoli pois di diversi colori. La calza è disponibile in tre tonalità cromatiche: nero, grigio melange e marrone melange, al prezzo indicativo di € 3, 80. Il secondo modello è un gambaletto in caldo cotone elasticizzato che fa parte della linea Pied de Poule: il gambaletto è caratterizzato dalla stampa pied de poule e impreziosito da eleganti dettagli in scintillante lurex, posti sulla punta del piede, sul tallone e sul bordo superiore della calza.E’ disponibile in tre colorazioni: nocciola, grigio melange e ottanio, al prezzo indicativo di € 5, 40. In ultimo troviamo la calza corta, sempre in caldo cotone elasticizzato. Si tratta di una calza che segue lo stile animalier; infatti è caratterizzata da una stampa zebrata, disponibile in tre diversi colori: marrone, grigio melange e nero, impreziosita da romantici cuori e luccicanti stelle in argento, la possiamo trovare al prezzo indicativo di € 5,20. Per quest’autunno/inverno, il brand Bugie by Coccoli ci regala una collezione unica, sbarazzina ed elegante che valorizza uno degli accessori fondamentali del nostro look, anche in veste sportiva…le calze! i need to buy the