“Buon compleanno Parco Commerciale Le Ninfee”: le parole degli artisti reggini

Il grande successo del compleanno Parco Commerciale Le Ninfee è stato, sin da subito, evidente non solo per il numero di persone che ha invaso l’Arena dello Stretto, ma anche per le dichiarazioni rilasciate dagli artisti protagonisti.

Per festeggiare i primi 16 anni di attività il centro commerciale del viale Calabria ha scelto un cast completamente reggino e tanti degli artisti hanno espresso il loro orgoglio per la partecipazione a questo evento.

Il primo fra tutti Gigi Miseferi, direttore artistico che ha intrattenuto il pubblico di Reggio Calabria in modo magistrale:

“Una fantastica serata, una bellissima festa di compleanno quella dei 16 anni del Parco Commerciale Le Ninfee del viale Calabria, che ha deciso di celebrare questo traguardo nel cuore del lungomare di Reggio Calabria: l’Arena dello Stretto. Voglio ringraziare Giuliano Foletti, il direttore del Parco per la fiducia che mi ha accordato come direttore artistico. Per l’occasione abbiamo messo insieme un cast prettamente reggino. Io sono con la mia ‘Band Larga’, quattro fantastici musicisti: pianoforte e tastiera Francesco Pappaletto, alla batteria Antonino Palamara, al contrabasso Pino Delfino ed al sax Matteo Scarcella”.

Al fianco di Misefari anche altri personaggi di spicco dello spettacolo reggino. Tra questi, il comico Gennaro Calabrese afferma:

“Serata meravigliosa all’Arena dello Stretto per festeggiare i 16 anni del Parco Commerciale Le Ninfee, con artisti tutti reggini. Io mi sono divertito veramente tanto insieme al pubblico presente che, come direbbe Alessandro Borghese, merita un bel 10”.

Non può mancare un intervento di Pasquale Caprì che afferma:

“Per me è un piacere essere qui all’Arena Ciccio Franco per questo bellissimo evento. Grazie ai miei ‘compagni di viaggio’. Io, come sempre, ho portato i miei personaggi: il sindaco Giuseppe, Sandrino, il Signor Putortì, Mimmo Praticò, il senatore Meduri”.

La conclusione più bella è quella del direttore del Parco, Giuliano Foletti, che afferma:

“Complimenti a Gigi che ha fatto veramente un lavoro eccezionale, così come tutti gli artisti di questo cast. Inizieremo a lavorare sin da subito per il prossimo anno, cercando nel 2020 di sbalordire ancora i reggini”.

