Buona la prima per la Viola. Battuta Capo d’Orlando

È stato un test certamente utile quello di oggi per la Viola che al palaMazzetto, già ricco di pubblico, ha sfidato nella prima amichevole di stagione l’Upea Capo d’Orlando. Una partita che ha avuto per tutti il nemico acerrimo del caldo. Ancora assente Craig Brackins, che dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana, per la Viola è stato il primo scremare dopo le prime due settimane di preparazione in palestra. Un punteggio basso (62 punti contro i 57 degli avversari) tipico del basket estivo ha visto la Viola vincere contro una squadra di categoria superiore, ben attrezzata specialmente nel reparto lunghi. È ancora una squadra in rodaggio, completamente nuova. “Abbiamo ancora tanto da lavorare e attendiamo di essere al completo per fare meglio. Certamente oggi si è già visto qualcosa di positivo, specie negli ultimi due quarti, tante cose da migliorare perché possiamo esprimere di più. Stiamo lavorando, ci stiamo conoscendo stiamo cercando di fare in modo di esaltare le caratteristiche di ognuno dei ragazzi”, ha commentato coach Giovanni Benedetto. “Queste partite servono per far gruppo, per conoscersi in campo e fa piacere che il pubblico abbia gradito, speriamo di continuare su questa strada, dobbiamo solo essere ottimisti” , ha commentato il play Valerio Spinelli.

VIOLA-CAPO D’ORLANDO 62-57 (12-17) ; (12-16) ; (17-9) ; (21-15)

Viola: Spinelli 12, Freeman 9, Rullo 9, Ghersetti 11, Crosariol 13, Costa 2, Lupusor 6, Sindoni, Marino, Franzò. Coach: Benedetto

Capo d’Orlando: Ihring 3, Basile 5, Laquintana 12, Perl 8, Bowers 11, Vujicevic 3, Oriakhi 15, Babilodze, Saunders, Munastra. Coach: Griccioli.

Fonte: www.violareggiocalabria.it