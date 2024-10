“Il cacciatore 2” pronto all’esordio e l’attore reggino Alessio Praticò torna in tv

“Il traditore”, “Lo spietato” ed “Il cacciatore”, cos’hanno in comune queste tre produzioni? La presenza dell’attore reggino Alessio Praticò.

La fiction che narra le vicende di Saverio Barone, sta per tornare in tv con la seconda stagione. Solamente qualche mese fa la Rai aveva riproposto una maratona della prima stagione per rinfrescare un pò la memoria ai telespettatori in attesa della nuova uscita. Alle 12 puntate che, nel 2018, hanno tenuto gli italiani incollati al televisore, fanno seguito nuovi episodi che andranno in onda a partire da questa sera, mercoledì 19 febbraio. L’appuntamento è su Rai2 alle 21:20. La fiction narra la storia di un giovane PM che nei primi anni ’90 diventa il protagonista della caccia ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio.

“Il cacciatore” è ispirato alla vera storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella.

L’attesa è finita e la caccia sta per ricominciare. Tra gli altri anche l’attore reggino invita gli italiani a seguirlo in questa nuova avventura attraverso un post sui social:

“Questa sera riparte la caccia con la seconda stagione de Il Cacciatore – la serie. Siamo emozionati e felici. Vi aspettiamo numerosi alle 21.20 su Rai2 e anche su RaiPlay”.

