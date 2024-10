Il reggino Alessio Praticò sogna l’Oscar. ‘Il traditore’ in corsa per l’ambita statuetta

Il Traditore di Marco Bellocchio è il candidato italiano nella corsa all’Oscar. Il film, che vede nel cast anche l’attore reggino Alessio Praticò, può sognare di aggiudicarsi l’ambita statuetta.

LEGGI ANCHE

Lo ha deciso la Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar istituita dall’ANICA lo scorso giugno, su incarico dell’ “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”. ‘Il traditore’ di Bellocchio negli ultimi mesi aveva fatto incetta di premi, a partire dai Nastri d’Argento sino al riconoscimento come film europeo dell’anno.

LEGGI ANCHE

Ennesima soddisfazione per l’attore reggino Alessio Praticò. Reduce dall’uscita del film Netflix ‘Lo spietato’ (al fianco di Riccardo Scamarcio) Praticò ha concluso da poche settimane le riprese della seconda stagione della serie ‘Il cacciatore’, in onda sulla Rai.

LEGGI ANCHE

“Sono contento di questa candidatura e devo ringraziare la commissione che l’ha decisa. Gli altri film erano altrettanto degni, ma è andata così. È una possibilità, una chiave per entrare nella grande gara. Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l’Italia in questa sfida”.

Così, a caldo, il regista Marco Bellocchio ha commentato la candidatura italiana del Traditore per la corsa agli Oscar al miglior film straniero.

L’annuncio delle nomination è previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 9 febbraio 2020.