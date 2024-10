Aspettando “Il cacciatore 2”, l’attore reggino Alessio Praticò torna in tv

Ritorna “Il cacciatore“. Serie tv di Rai 2 tratta dal libro ‘Il cacciatore di mafiosi’ di Alfonso Sabella, magistrato italiano che è stato sostituto procuratore del Pool Antimafia di Palermo, la serie tv ha affascinato migliaia di italiani.

Per questo motivo, la seconda stagione non è fatta a lungo attendere ed andrà in onda dal 10 gennaio del 2020. Nel frattempo però perchè non fare ordine riguardando i primi episodi del 2018? Il cacciatore torna in tv venerdì 6 dicembre, su Raidue, in seconda serata (alle 23:20) e su Raiplay.

Ad annunciare la maratona della serie tv è l’attore reggino Alessio Praticò che, in un post su Instagram afferma:

“Enzino e tutti gli altri Vi aspettano: la caccia è riaperta. PS: ma perché non convincere coloro i quali non hanno visto la prima stagione a guardarla? Saremo in tanti pronti per la seconda. Fatelo!”.

Solamente pochi giorni fa, sempre sulla pagina dell’attore si leggeva:

“Stiamo facendo gli ultimi ritocchi. Ma da venerdì 10 gennaio 2020 torniamo. IL CACCIATORE, la seconda stagione”.