Cadi Antincendi Futura, Kadu: ‘Pronti per questo rush finale’

La corsa verso il traguardo del campionato entra nel vivo, e la Cadi Antincendi Futura non vuole farsi trovare impreparata. Sabato alle ore 15 si gioca una delle partite chiave del rush finale: i ragazzi di Tonino Martino ed Humberto Honorio faranno visita alla squadra di Sulmona, un match che si preannuncia vibrante e ricco di insidie.à

A parlare alla vigilia è una delle colonne della squadra, il forte calcettista Kadu, che ha analizzato il momento della squadra, gli obiettivi e il futuro, senza dimenticare un ringraziamento speciale alla società.

“Siamo pronti, finalmente, per questo rush finale di campionato. Siamo vicini, siamo vicini, non manca tantissimo. Vogliamo prima di tutto fare bene, giocare tranquilli. Ci stiamo allenando bene, tutti i giorni, tutta la settimana, sempre intensi. Ascoltiamo sempre Humberto e mister Tonino, e vogliamo arrivare al match nella miglior condizione possibile per fare una grande gara“.

Sulmona non è un avversario semplice, e il brasiliano lo sa bene. Secondo Kadu, non ci saranno favoriti: “Sarà una gara sicuramente equilibrata, una partita che verrà decisa dagli episodi. Dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione e a restare concentrati per tutti i 40 minuti“.

Una delle notizie più calde riguarda il futuro del giocatore. Il presidente Nino Mallamaci ha svelato che dopo sole tre partite dall’inizio della stagione, alcune società di Serie A avevano già iniziato a sondare il terreno per portare via Kadu. La risposta del club, però, è stata categorica. Le parole del presidente fanno eco a quelle del giocatore, che conferma con entusiasmo anche per la prossima stagione: “Sì, sono molto contento di essere qui in questa stagione e anche nella prossima. Ho rinnovato. Mi hanno ricevuto benissimo tutti i ragazzi, così come i dirigenti. Sono molto felice“.

Arrivato alla sua prima stagione nel calcio a 5, Kadu ammette di non essersi aspettato un impatto così importante dal punto di vista personale: “La mia prima stagione giocando a calcio a 5? Non mi aspettavo veramente che fosse così bene. Sto giocando bene, ma non solo per merito mio. Tutti i ragazzi mi stanno aiutando ogni giorno a crescere. È un lavoro di squadra“.

Nel frattempo, la squadra attende il pieno recupero di Paolo Parisi, out per infortunio. In sua assenza, a sorpresa, mister Tonino Martino ha dovuto improvvisarsi tra i pali. Una scelta che ha stupito anche Kadu: “No, non me l’aspettavo, ma è stato un piacere giocare con lui. Ha giocato benissimo, ci ha salvati in alcune occasioni. Averlo in campo, anche in quel ruolo, è stato fondamentale“.

Adesso tutti gli occhi sono puntati su Sulmona. Con la carica giusta, la Cadi Antincendi Futura vuole scrivere un’altra pagina importante della sua stagione.