Cadi Antincendi Futura, Scopelliti: ‘Progetto in crescita, gruppo compatto’

Il 2025 si chiude con un bilancio positivo per il Cadi Antincendi Futura, e a confermarlo è una delle figure di spicco del club: Peppe Scopelliti, giocatore della prima squadra e mister delle selezioni Under 19 e Under 17.

“Arrivano feedback super positivi. Sta andando bene“. esordisce Scopelliti. “Abbiamo chiuso l’anno come speravamo, eh, sia con la prima squadra che con le categorie giovanili, quindi siamo contenti di questo e speriamo di continuare così nel prossimo anno. Piccoli passi con la forza del gruppo”.

Parlando dell’ultima vittoria in trasferta a Giovinazzo, Scopelliti sottolinea la determinazione del gruppo: “Era una vittoria che volevamo e l’abbiamo voluta a tutti i costi e infatti penso che abbiamo dato tutto, si è visto in campo, abbiamo giocato da squadra. Una delle partite forse migliori in trasferta che abbiamo fatto questa stagione, quindi meritavamo i tre punti e li abbiamo presi“.

Ora, il primo impegno del nuovo anno è la trasferta sul campo del Canicattì e poi la Coppa in casa del Benevento, attuale capolista. “Eh sì, penso che questo campionato ha detto che chiunque può battere chiunque, quindi noi andremo lì a giocarci la nostra partita e proveremo ovviamente a battere sia Canicattì che la capolista, anche se sarà complicato, però ci proveremo“.

Una delle cifre distintive di questa squadra è la capacità di reazione. “Sì, diciamo che questa deve essere una cosa che ci deve… che dobbiamo avere per tutta la stagione”, afferma Scopelliti. “In qualche trasferta quest’anno purtroppo non abbiamo avuto, ma credo che per come è arrivata la vittoria di Giovinazzo, credo che sia stato un segnale chiaro per tutti noi. Ne avevamo bisogno e già in questi primi giorni di allenamento vedo che siamo ancora più compatti e più uniti”.

Un impegno importante, il suo, diviso tra il campo da giocatore e la panchina di due selezioni giovanili. “Abbiamo un progetto che stiamo portando avanti con l’Under 17 e con l’Under 19. Ho la fortuna di avere dei ragazzi splendidi, sempre a disposizione, che hanno tanta voglia di imparare, di crescere, quindi questo è già un buon punto di partenza“.