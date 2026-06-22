Futsal Femminile: ASD Michele Priolo, Concy Primavera guarda al futuro

Altra stagione importante per Concy Primavera, giunta al terzo anno con l’ASD Michele Priolo Gallinese Woman Reggio Calabria in serie B di futsal. Tre annate alquanto soddisfacenti per l’esperta calcettista siciliana di Vittoria, che anche a Reggio Calabria ha dimostrato di essere ancora integra e decisiva. Come del resto racconta la sua lunga e prestigiosa carriera con circa 350 presenze tra serie A, A2 e B ed oltre 300 gol realizzati. Prima laterale, poi pivot quindi nelle ultime stagioni posizione da ultimo difensore, a dimostrazione della grande esperienza di Primavera, da sempre esempio anche per le più giovani. Tecnicamente dotata, con spiccate doti di opportunismo ed intelligenza tattica, Primavera inizia a guardarsi attorno, anche perché voci di corridoio la vorrebbero alla fine dell’esperienza in riva allo Stretto. Non certo però alla fine della carriera, anzi l’intenzione è ovviamente di continuare in quella che è diventata la grande passione verso l’amato futsal.

Ultra ventennale la carriera di Primavera, iniziata nella sua Vittoria natìa con un’esperienza decennale condita da tornei di serie A, A2 e B con oltre 150 gol realizzati. Quindi in sequenza Ancona, Lamezia Terme, Torres in Sardegna, ancora Lamezia, Scaletta in Sicilia, anche un’esperienza a Tenerife in A2 spagnola col Costa Sur e quindi il secondo ritorno a Lamezia, prima dell’ultimo triennio a Reggio Calabria. Particolarmente legata all’esperienza di Lamezia, dove ha ottenuto ben due promozioni, la prima in Serie A èlite, Primavera ammette: “Sono innamorata del futsal e fin quando mi divertirò andrò avanti. A Reggio Calabria mi sono trovata bene ed abbiamo ottenuto risultati importanti, superando anche tante difficoltà. Per adesso mi godo il meritato riposo ma in verità qualche richiesta mi è arrivata, segno che qualcosa di buono ho fatto in carriera e la cosa non può che inorgoglirmi e farmi piacere. Per cui a breve prenderò le giuste decisioni, sperando di trovare una piazza dove poter esprimere ancora quanto sento nella mente e nelle gambe perché – conclude la forte Primavera – il futsal è sempre stato la mia vita e lo sarà sempre”.