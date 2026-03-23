Cadi Futura: come una finale per l’Under 17. Si gioca al Palattinà

Il meglio alla fine. Oggi, ultima giornata, decisiva. SI gioca l’atto finale del campionato Under 17.

Emulando i compagni di squadra dell’Under 19, i giallo-blu della Cadi Antincendi Futura proveranno a chiudere, da imbattuti, il girone regolare di Calabria.

42 punti, 14 successi su 14 partite: 142 gol fatti e solo 12 subiti.

Alle 19.15 al Palattinà, oggi è finale vera, non scritta ma effettiva.

Sfida alla Gallinese che occupa il secondo posto in classifica con i medesimi punti, 134 fatti, 22 subiti ed una sola sconfitta.

Nella gara di andata, infatti, vinsero i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti, in trasferta 1 a 2 frutto dei gol di Domenico Turiano e Lorenzo Honorio. Una sfida da non perdere.