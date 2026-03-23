La Cadi Futura non si ferma più. Martino: ‘Che emozione giocare con mio figlio in tribuna’

La Cadi Antincendi Futura continua la sua marcia trionfale nel girone di ritorno, riscatta la sconfitta dell’andata e si isola al terzo posto. I giallo-blu vincono con un netto 4-0, firmando la quarta vittoria consecutiva e consolidando la zona play-off a due giornate dal termine. Una domenica speciale per mister Tonino Martino, tornato tra i pali per sopperire all’infortunio del portiere titolare Paolo Parisi e protagonista di un clean sheet da vero veterano.

“Avevo sperato che non arrivasse mai il momento, ma quando Paolo Parisi, il nostro primo portiere, ha avuto il problema alla mano mi sono preso la responsabilità, come è giusto che sia. A inizio anno con la società avevamo discusso di questa possibilità, e così è stato. Mi sono divertito“. L’emozione più grande, però, è arrivata da fuori: “È la prima volta che gioco con mio figlio in tribuna. Per me è bello, è troppo bello. Adesso inizio a capire cosa provavano Peppe Scopelliti, Eriel Pizetta e tutti i ragazzi che hanno i figli. Facciamo tanti sacrifici, li facciamo anche per loro“.

Il momento della Cadi Antincendi Futura è straordinario. Dopo una prima parte di stagione complicata dagli infortuni, la squadra ha trovato continuità e risultati. “Quando abbiamo recuperato gli acciaccati, siamo venuti fuori con pazienza, lavoro e tranquillità – ha spiegato Martino –. La società ci ha sempre lasciati sereni e alla fine è il lavoro durante la settimana a fare la differenza“.

Sulla classifica, il messaggio è chiaro: “Non guardiamo quella del ritorno, ma quella generale. Siamo lì, a due curve dalla fine, in piena zona play-off. Avremo Sulmona in trasferta e Giovinazzo in casa e non molliamo. Dobbiamo stringere i denti e provare a fare le ultime due finali come stiamo facendo fino ad oggi. Loro hanno dimostrato tutto il campionato di giocarsela con tutti. All’andata avevamo perso, forse una delle nostre peggiori partite degli ultimi due anni. Mi dispiace per la retrocessione, auguro loro di tornare al più presto in queste categorie“.

Oggi, però, l’unica cosa che contava era vincere: “Come ho detto ai ragazzi, non era importante come, ma vincere. E così è stato“.

Con questa vittoria, la Cadi Antincendi Futura si avvicina sempre più all’obiettivo dichiarato a inizio stagione. “Ci siamo guardati negli occhi e ce lo siamo prefissati anche quando le cose non andavano bene – ha concluso Martino –. Indipendentemente dal posto che occuperemo, l’importante è centrare questo traguardo. Adesso testa alle ultime due finali“.