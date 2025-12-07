Calcio a 5: la Cadi non completa la rimonta. Nuova sconfitta

Troppo forte il fattore campo del Melilli. La Cadi Antincendi Futura porta a casa zero punti ed il rammarico che sicuramente si poteva fare di più. Primo successo in campionato dei siciliani.

Parte forte la Cadi Antincendi: tanti tiri di Eriel Pizetta ed una grande occasione con Honorio.

Nessun gol dopo sei minuti e mezzo alla Villasmundo

Pericolosissimo Rizzo a metà tempo.

La risposta ospite è immediata con Kadu, smarcato da Honorio che non riesce ad insaccarla da pochi passi.

A sette minuti e cinquanta dal termine del primo tempo la sbloccano i locali: grande giocata di Rizzo che da un super assist per Felice.

La difesa del Melilli fa muro, prima su Cividini, poi contro una bella giocata spettacolare di Honorio.

Il gol è nell’aria: a 3 minuti dalla fine del primo tempo, la insacca Pedro Mendes:basilare la rubata di Falcone ed il consequenziale assist di Honorio.

Cividini sfiora il gol del vantaggio sulla sirena di fine primo tempo. Ad inizio secondo tempo, Pizetta è subito pericoloso. Bellissimo il gol di Rizzo che riporta in vantaggio Melilli: lancio lungo e gran gol al volo, spalle alla porta che riporta in vantaggio i locali.

Pericoloso Pizetta, con un tiro molto forte che termina in out. Ci prova ancora Cividini che trova una grande risposta di Fichera. Rizzo,però,inventa una nuova giocata da urlo che vale il 3-1.

Espulso Bocci sotto porta:pioggia di cartellini e rigore per gli ospiti. Cividini la mette in rete e sei minuti e 15 dall’inizio.(è 3-2).

Poco dopo espulso anche Gianino con un pubblico davvero vibrante.

Gli ospiti non riescono a sfruttare a pieno la superiorità numerica. I giallo-blu vanno vicino al pari: palo pieno di Falcone. A 7,25 dal termine, però, Melilli allunga ancora, su punizione con Rizzo che firma la sua tripletta personale.

Gli ospiti si proiettano verso il powerplay e Falcone è bravo nel fermare Rizzo che sfiora il suo poker personale. Ancora Rizzo, in contropiede colpisce il palo. Pizetta cerca il gol del riavvicinamento: la legge del powerplay è spietata e Raffagnino a 4.16 sigla il gol del più 3 da campo a campo.

Tutto finito? No, reazione immediata e gol di Kadu dalla distanza.

Rizzo,però, è davvero scatenato: il suo poker, assolutamente decisivo firma il 6 a 3 per Melilli.

La gara diventa più pazza che mai, a 2.13 dal termine segna ancora la Futura con Honorio.

Pizetta, si sblocca e segna un gol che vale il meno uno, a cinquanta secondi dal termine.

Ancora Pizetta ci proverà per ben 4 volte prima della sirena finale ma è troppo tardi.

Primo successo in campionato per Melilli, la Cadi continua a non riuscire a raccogliere punti lontano dal Palattinà.