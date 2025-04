Reggio, forti raffiche di vento: disagi in città, tante le segnalazioni

Reggio Calabria, nella giornata odierna, sta facendo i conti con condizioni meteo avverse, caratterizzate da forti raffiche di vento che stanno creando non pochi disagi in città. Le ventate hanno colpito diverse zone, causando problemi non solo al traffico ma anche alla sicurezza urbana.

Uno dei principali disagi riguarda l’attraversamento dello Stretto di Messina, dove i venti intensi hanno reso difficoltosa la navigazione, con ritardi nei collegamenti marittimi tra la città calabrese e la Sicilia.

In città, i venti forti hanno causato anche la caduta di alberi. Come ad esempio in zona Trabocchetto, mentre un altro ha ceduto di fronte all’ASP di Via Willermin, così come in Via Marina e sul raccordo autostradale zona Modena.

Il vento ha avuto un impatto sulla stabilità di alcuni alberi, fortunatamente senza causare danni a persone.

Le autorità locali sono al lavoro per la messa in sicurezza delle aree interessate, provvedendo alla rimozione degli ostacoli. Si raccomanda, pertanto, la massima prudenza e l’adozione di comportamenti cautelativi, specialmente nelle zone più esposte al vento.