Caffè letterario ‘Read to be ready’: sorseggiare un buon thè perdendosi tra le righe di un affascinante libro.

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da anni opera nel territorio reggino per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, organizza un angolo dedicato a coloro che sono appassionati della lettura. Una serata in cui potersi scambiare idee, impressioni, sogni, sorseggiando un buon thè o caffè, perdendosi tra le righe di un affascinante libro.L’appuntamento è per martedì 18 marzo alle ore 19.30 alla Casa dei Giovani “Peppe Condello” (sita in Via Cardinale Portanova, num.184), con il proprio libro preferito per dare avvio a questa coinvolgente attività, rivolta ai ragazzi dai 14 ai 35 anni.Non mancare!Per maggiori informazioni visita il sito www.attendiamoci.it .