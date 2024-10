Caffè Mauro e Reggina di nuovo insieme

Caffè Mauro – azienda storica nella produzione di caffè dal 1949 – è da oggi Official Partner della Reggina 1914: grazie all’accordo sottoscritto con il club amaranto, infatti, la passione per lo sport di Caffè Mauro accompagnerà i tifosi della storica squadra di Reggio.

“Siamo molto felici di questo accordo – dichiara Fabrizio Capua Presidente e Amministratore Delegato di Caffè Mauro – che ci lega al club della nostra città: passione, determinazione e resilienza sono alcuni dei valori che lo sport sa incarnare e che rappresentano appieno la storia e i principi etici e di responsabilità sociale della nostra azienda.

Festeggiamo con entusiasmo i 70 anni dalla nascita di Caffè Mauro insieme alla dirigenza e ai tifosi della Reggina con cui condividiamo l’impegno e la riconoscenza nei confronti di un territorio che, apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo, sa esprimere delle straordinarie eccellenze.”

Grazie alla partnership, Caffè Mauro avrà spazi di visibilità per il proprio marchio e i propri prodotti e potrà concordare, insieme alla dirigenza della squadra amaranto, azioni di comunicazione per trasmettere valori e messaggi, dal campo all’impianto sportivo ai canali social e digital della Reggina 1914.

Questo accordo si aggiunge a quello recentemente sottoscritto da Caffè Mauro con la Viola Reggio Calabria basket, a conferma della volontà di sostenere lo sport italiano e del territorio in particolare.

Caffè Mauro, eccellenza italiana nel settore dell’industria alimentare, presente con i suoi prodotti di qualità in oltre 60 paesi al mondo, è stata acquisita nel 2009 dalla holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua, che l’ha risanata e rilanciata.

L’azienda, che quest’anno festeggia il suo 70esimo anno dalla fondazione, nel 2018 ha superato i 20 milioni di euro di fatturato, con tre milioni e mezzo di chili di caffè torrefatto nello stabilimento produttivo di Villa San Giovanni.

La storia di Caffè Mauro inizia nel 1949 quando Demetrio Mauro ha l’intuizione e la forte volontà di far installare in un magazzino, nei pressi del porto di Reggio Calabria, una macchina torrefattrice in grado di tostare 15 Kg di caffè al giorno.

La piccola azienda è fra le prime a introdurre nel mercato il caffè confezionato. Da allora Caffè Mauro ha uno sviluppo vorticoso. Demetrio Mauro costruisce una realtà che diventa presto una delle più avanzate del settore. Negli anni ’50 e 60′ la “Mauro Caffè” si connota come un’Azienda innovatrice sotto molteplici punti di vista: applica strategie inedite nell’ambito dei sistemi di produzione, della distribuzione, della pubblicità e della promozione.

Nel 2009 la holding “Capua Investments” fondata da Fabrizio Capua, rileva la Caffè Mauro con l’obiettivo di supportarla, sia con risorse finanziarie, sia in termini strategici, nel processo di crescita e di consolidamento del marchio. L’azienda entra in una fase riorganizzativa necessaria per acquisire un più adeguato posizionamento competitivo e una più corretta valorizzazione – sul mercato nazionale ed internazionale – del suo patrimonio di esperienze e di qualità. Oggi che il risanamento è completato, Caffè Mauro è tornata ad essere una realtà imprenditoriale italiana riconosciuta nel mondo per la qualità e la tradizione, con una struttura operante su tutti i canali distributivi (dall’alimentare al bar, dalla ristorazione al vending) e una rete capillare di vendita organizzata in Italia e all’estero. L’azienda sorge su un’area totale di 40.000 mq ed è attiva con uno stabilimento di 6.000 mq a Villa San Giovanni (RC), che coniuga l’avanguardia tecnologica e l’automazione dei processi, all’esperienza di un team di manager e tecnici che seguono e controllano ogni singola fase del processo produttivo. Un laboratorio dedicato al controllo qualità verifica costantemente che siano rispettati i più rigorosi standard qualitativi nazionali e internazionali.