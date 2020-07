Reggio, tutto pronto per il 'Caffè dei poeti'

Lunedì 27 luglio dalle 18.30 al Malavenda Cafè Demetrio Marra leggerà, dialogando con le musiche di Roberto Modafferi, le poesie di Simone Cattaneo, scrittore nato a Saronno nel 1974 e morto nella stessa città nel 2009.

Il legame di Cattaneo con la Calabria è sempre stato forte, e raccontato nei suoi testi:

"Mi spiava da dietro gli angoli dei bar

per vedere che fine avessi fatto,

se poi realmente fossi scomparso in Calabria o in America

come avevo promesso, in quelle giornate

in cui la mattina è un mattone rosso incandescente

che ti scalda dai piedi fino in gola

senza chiederti in cambio nemmeno un riflesso

e poi ho capito che funziona sempre così,

ci si insegue come biglie di mercurio

per poi dividersi e sciogliersi nell’acqua

osservando la terra slacciarsi dal cielo

in un colore senza più sorgente né mistero".