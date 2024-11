In Calabria 3.341 imprese, numero più alto a Reggio Calabria

In Calabria sono 3.341 le imprese dell’industria alimentare (+1%). É quanto emerge da una ricerca di Anticimex, azienda specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale. La ricerca é stata realizzata sulla base dei dati InfoCamere-Movimprese in occasione della partecipazione a Cibus Tec. A livello regionale il numero più alto di imprese si registra nelle province di Reggio Calabria, con 1.163 aziende. Seguono Cosenza (1.107), Catanzaro (513), Crotone (290) e Vibo Valentia (268).

“L’industria alimentare – afferma Anticimex – è un settore strategico per il nostro Paese, ma per tutelare la salute dei consumatori si richiede un’attenzione particolare sul tema della sicurezza e dell’igiene, e in particolare sul reale rischio rappresentato dagli infestanti. L’attenzione delle imprese, in questo senso, stia crescendo, con un aumento del +12% degli interventi di lotta infestanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

fonte: ANSA