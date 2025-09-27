Calabria, dal Mit 49 milioni di euro per la riqualificazione delle infrastrutture stradali

Il Governo investe nella rete stradale calabrese: ripartiti 49,6 milioni tra Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.



“Si tratta di fondi – é detto in un comunicato del ministero – che saranno utilizzabili dalle Province nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia.

Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle Province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini”.



In particolare, le risorse assegnate alla Calabria sono state così distribuite: 10.755.950,78 euro alla Provincia di Catanzaro; 17.244.900,11 a quella di Cosenza; 4.995.561,02 a quella di Crotone; 11.461.179,20 a quella di Reggio Calabria e 5.200.718,46 a quella di Vibo Valentia.