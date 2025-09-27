Calabria, dal MIT 49 milioni per la riqualificazione delle strade: ecco come saranno ripartiti
"Una somma ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale. Un provvedimento fortemente voluto da Salvini". La nota del MIT
27 Settembre 2025 - 10:27 | Comunicato Stampa
Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 49.658.309 euro per la regione Calabria, destinati a interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.
Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro per interventi infrastrutturali dal nord al sud d’Italia.
Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
La ripartizione dei fondi per le province calabresi
Le risorse assegnate alle province della regione Calabria sono state così ripartite:
- Catanzaro: 10.755.950,78 euro
- Cosenza: 17.244.900,11 euro
- Crotone: 4.995.561,02 euro
- Reggio Calabria: 11.461.179,20 euro
- Vibo Valentia: 5.200.718,46 euro
TOTALE: 49.658.309,57 euro