Cipess, Morelli: ‘Oltre 64 milioni di euro per il POC della Regione Calabria’

“Oltre 64 milioni di euro di nuove risorse andranno a rafforzare gli investimenti in Calabria per la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità”. È quanto ha dichiarato il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine della seduta odierna del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), che ha approvato la modifica del Programma operativo complementare (POC) della Regione Calabria.

Il Sottosegretario ha spiegato che con la decisione presa oggi dal CIPESS, la dotazione complessiva del Programma operativo complementare della Calabria supera il miliardo di euro, portando con sé significativi miglioramenti nell’ambito delle politiche attive del lavoro e in altre aree strategiche per lo sviluppo regionale.

“Le nuove risorse – ha spiegato il senatore Morelli – serviranno a rafforzare l’impatto delle politiche attive del lavoro regionali, attraverso il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio, la promozione della qualità dell’occupazione, il potenziamento dei servizi per l’impiego e il rafforzamento dell’offerta di percorsi di politica attiva”.

In particolare, l’impiego delle nuove risorse consentirà di intervenire in modo mirato a favore di una fascia ampia di popolazione adulta, già coinvolta in percorsi di utilità sociale e inclusione. Questo intervento mirato punta a garantire continuità alle iniziative che hanno già dimostrato efficacia nel tempo nella risposta alla marginalità lavorativa e all’inattività forzata, contribuendo a migliorare la qualità della vita per tanti cittadini in difficoltà.

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, ha ringraziato l’on. Morelli, il CIPESS e il Governo per il forte impegno profuso nella promozione di queste risorse destinate alla Calabria. Mancuso ha concordato sul fatto che “le nuove risorse riservate per il Programma complementare della Calabria assicurano un nuovo impulso allo sviluppo, potenziando la competitività dei territori e la coesione economica e sociale del Paese”.

Con l’approvazione di questi fondi, la Calabria si prepara a rafforzare la propria economia e a sviluppare politiche efficaci per un’occupazione di qualità, promuovendo inclusione sociale, solidarietà e una crescente coesione territoriale. Il Sottosegretario Morelli ha concluso il suo intervento ribadendo che l’obiettivo finale di questi investimenti è migliorare l’occupabilità e il benessere dei cittadini calabresi, in modo che anche le aree più fragili possano beneficiare di un futuro più inclusivo e sostenibile.