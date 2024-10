Calabria, Aceto (Coldiretti): ‘Trasparenza e qualità fanno la differenza nel settore alimentare’

Banali e inaccettabili liti di partito non devono ostacolare un provvedimento come l’etichettatura d’origine per i salumi, che rappresenterebbe un ulteriore tassello per garantire alla stragrande maggioranza dei consumatori (93%) di conoscere la provenienza degli alimenti, e dire finalmente basta all’inganno di prosciutti fatti con carne straniera ma spacciati per italiani.

Portare avanti con decisione l’etichettatura d’origine per la carne suina trasformata favorisce inoltre il valore delle produzioni. E’ quanto denuncia la Coldiretti Calabria dopo il mancato inserimento nell’ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni, del decreto per rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine nei prodotti con carne suina trasformata. Le questioni di carattere partitico non devono e possono influenzare settori che attendono da anni un provvedimento di trasparenza che avrebbe effetti importanti sull’economia, oltre a dare precise garanzie ai cittadini su quanto portano in tavola. Le Istituzioni devono rispondere a questa richiesta che proviene dai cittadini-consumatori.

